Il caso Ronaldo-Juventus

La querelle legale tra Leonardo Bonucci e la Juventus, nata dalle presunte mancanze nel trattamento riservato al difensore all'inizio della stagione, ha trovato una soluzione sorprendente.Inizialmente, Bonucci si era sentito ingiustamente trattato per via di presunte discriminazioni nelle sessioni di allenamento e nelle condizioni di vita all'interno del club. Tuttavia,, e ha rifiutato un accordo economico preferendo affrontare la questione in tribunale.Ladi ritirare il ricorso è stata accolta con soddisfazione da entrambe le parti, permettendo loro di preservare il rapporto vincente costruito nel corso degli anni. La mediazione ha evitato un confronto legale potenzialmente dannoso per entrambe le parti.Tuttavia, lapotrebbe dover affrontare un'altra controversia legale con, il cui ricorso per un presunto mancato pagamento di. Anche in questo caso, i legali della Juventus sono fiduciosi, ma resta da vedere se la situazione verrà risolta con una mediazione simile a quella con Bonucci. Ne scrive Tuttosport.