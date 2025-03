Tuttosport - Juventus, c'è anche Domenico Tedesco per il ruolo di traghettatore

AFP via Getty Images

Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la panchina della, secondo Tuttosport: Domenico. L'allenatore italo-tedesco è attualmente libero dopo la sua recente esperienza come commissario tecnico del. Con la squadra bianconera in una fase delicata, il futuro di Thiago Motta resta incerto e il club sta valutando alternative per non farsi trovare impreparato in caso di ribaltone.L’attesa cresce in vista della sfida contro il, match che potrebbe rappresentare un vero spartiacque per la stagione della Juventus. La squadra di Vieira si presenta come un avversario ostico, e una prestazione negativa potrebbe spingere la dirigenza juventina ad accelerare i tempi per un eventuale cambio in panchina. Nel frattempo, la società continua a monitorare diversi profili, tra cui quello di

Le squadre allenate da Domenico Tedesco

I moduli più utilizzati da Tedesco

Domenico Tedesco ha costruito la sua carriera tra Germania e Russia, facendosi notare per la sua capacità di gestire squadre giovani e dinamiche. Dopo un’esperienza nelle giovanili dell’Hoffenheim, ha esordito come allenatore professionista alla guida dell’Erzgebirge Aue, club di seconda divisione tedesca. Il salto di qualità è arrivato con lo Schalke 04, dove ha ottenuto un secondo posto in Bundesliga nella stagione 2017-2018, riportando il club in Champions League.Successivamente ha allenato lo Spartak Mosca, guidandolo fino alla finale della Coppa di Russia. Infine, ha avuto un'esperienza positiva al RB Lipsia, vincendo la DFB-Pokal nel 2022. La sua ultima avventura è stata con il Belgio, dove ha cercato di rinnovare la nazionale, senza però ottenere risultati eccellenti.Domenico Tedesco è un tecnico tatticamente versatile, capace di adattarsi agli uomini a disposizione. Tuttavia, nel corso della sua carriera ha prediletto alcuni moduli. Il 3-4-1-2 è stato uno dei suoi sistemi di gioco preferiti, utilizzato con successo allo Schalke 04 per dare equilibrio tra difesa e attacco. Al Lipsia ha spesso adottato il 3-4-2-1, sfruttando la qualità degli esterni e la rapidità nelle transizioni offensive. Con la nazionale belga ha sperimentato anche il 4-3-3, puntando su un centrocampo tecnico e offensivo.La sua flessibilità tattica potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Juventus , qualora la dirigenza decidesse di affidargli la panchina. Resta ora da vedere quali saranno le prossime mosse del club, mentre i bianconeri si preparano a vivere nove giorni di passione in attesa del match contro il Genoa.