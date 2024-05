Juventus, torna Morata: ecco lo scambio con Kean

Voci e intrecci che a volte ritornano. Volti, che a volte ritornano. E' il caso di Alvaro Morata, che tra qualche settimana potrebbe rivedere gli interni della Continassa. Sì, perché l’idea di rivedere Alvaro Morata con la maglia bianconera torna d’attualità: la Juventus rimetterà mano a tutti i reparti, ma anche il parco attaccanti verrà ritoccato, non è un mistero. Anche perché con il gioco di Thiago Motta serviranno punte non solo abili nel cercare la porta ma anche nel dialogo coi compagni di reparto e nella ricerca della velocità, proprio la specialità di Alvaro, che a Torino ha ancora tutto, casa e amici.Il giocatore dell'Atletico Madrid, spiega Tuttosport, sarebbe felicissimo di poter rivestire la maglia della Juventus e questo è una certezza, così come il fatto che il suo modo di intendere il ruolo si sposerebbe con il calcio di Thiago Motta. Il nodo è l’ingaggio, visto che ha un contratto con il club spagnolo per altre due stagioni a 6 milioni di euro a campionato. Mentre il costo del cartellino, 12 milioni la clausola in essere, può essere aggirato qualora tornasse nei pensieri dei dirigenti dell’Atletico Madrid l’idea di ingaggiare Moise Kean, vicinissimo a Madrid nel mese di gennaio e rimasto in bianconero solo a causa dell'infortunio e dei lunghi tempi di recupero. Ma ora che è recuperato, tutto è pronto a riaprirsi.