Il nuovo allenatore dellasarà Thiago Motta. Il tecnico approderà sulla panchina bianconera nella prossima stagione dopo aver salutato il Bologna portando nella prossima Champions League. Il gioco del tecnico italo brasiliano però si basa sui terzini, come analizza oggi Tuttosport ci sarebbero solo due terzini su lato destro nella attuale rosa bianconera: Mattia De Sciglio e Danilo. Il terzino milanese però tra infortuni e prestazioni sotto tono non garantirebbe certezze alla Juventus con il nuovo gioco. Futuro in bilico quindi per il terzino milanese, ragionamenti in corso.