JUVENTUS, CHI TRA I GIOCATORI IN SCADENZA 2025 RINNOVERA'?

Sono nove i giocatori dellacon il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Quindi nel pieno del Mondiale per Club, competizione a cui la Vecchia Signora già sa di essere qualificata. Si tratta del capitanoe di Federico, Weston, SamuelJunior, Wojcech, Carlo, Mattiae Mattia. I tifosi si interrogano: chi di loro rinnoverà il proprio contratto? L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto.Il vero problema non sarà chiaramente cosa fare nelle due settimane di luglio extra contratto, ma chi tra loro resterà in bianconero. In caso di offerte consone nessuno di loro è considerato incedibile. Per quanto riguarda Pinsoglio c'è già un pre accordo per il rinnovo. Anche per quanto riguarda Szczesny sembrano esserci i presupposti per la permanenza a Torino. Chi ha maggiori possibilità di rinnovare è Danilo. Oltre al capitano potrebbero rinnovare anche Federico Chiesa e Weston McKennie. Ci sarà però un denominatore comune: tutti dovranno accettare di guadagnare meno.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.