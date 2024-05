La stagione di Timothynon è stata esattamente quella che il giocatore si aspettava agli ordini di Massimiliano Allegri. Un avvio in sordina, poi un infortunio di natura muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo, infine il ritorno in campo ma il poco spazio che è riuscito a ritagliarsi. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il giocatore arrivato a Torino la scorsa estate starebbe valutando cosa fare nella prossima stagione. Un fattore chiave sarebbe il prossimo allenatore della Juventus, qualora si continuasse con Massimiliano Allegri Weah potrebbe partire, almeno in prestito.