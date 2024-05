"Da Allegri soltanto scuse", questo il titolo di Tuttosport dopo Juventus-Salernitana. Il quotidiano analizza la prestazione dei bianconeri e come Allegri sta gestendo la situazione: "Frenesia canaglia. Cl’impressione è che il tecnico bianconero non abbia più i suoi uomini in pugno. Non si spiegano altrimenti i passaggi sbagliati, gli errori tecnici, la diffi coltà di andare in porta, il nervosismo neppure tanto latente e appunto la frenesia di dover fare risultato con la conseguenza di sbagliare troppo. Ormai neppure Allegri sa darsi una spiegazione, eludendo le risposte"