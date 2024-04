La Juventus si sta ricostruendo e ora è vietato sbagliare, in ogni ramo, dalle scelte alla comunicazione. E' questo il senso dell'editoriale di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che spiega: "". Sì, perché "oggi, dall’esterno, si ha l’impressione che quel piano non sia così ben definito e non riesca a essere compreso, soprattutto dai tifosi, sempre più scontenti e sfiduciati nei confronti del club, ma anche dai giocatori che, dalla sconfitta spegni-ambizioni contro l’Inter, non hanno più trovato una direzione, hanno perso compattezza, ma soprattutto hanno iniziato a sfilacciarsi senza un obiettivo condiviso. La conquista del quarto posto, poi diventato quinto, non è stato sufficientemente motivazionale, com’è logico che sia per giocatori che ambivano allo scudetto e che si sono ritrovati con un allenatore costantemente sotto processo, senza avere certezze sulla sua conferma da parte della società che, da mesi, rinvia alla fine stagione il colloquio chiaritore. Nel frattempo, la dirigenza ha perso dei pezzi. (...) C’è una grande incertezza sul futuro a medio termine, anche fra i giocatori si interrogano su quello che sarà il loro destino e, più in generale, qual è il destino della club. Non ne viene metta in dubbio la grandezza, ma nessuno riesce a capire le ambizioni. La ricostruzione non è cosa facile, ma in questi casi la chiarezza è l’arma migliore per trovare nell’ambiente più comprensione e pazienza". E poi chiosa: "Una società forte è sempre alla base della forza di una squadra. Una società forte è una società che prende decisioni, le spiega all’interno e le divulga all’esterno. In questo momento la Juventus, o meglio la sua dirigenza, deve passare all’azione: la Juve è ora stata messa in sicurezza, ora deve essere rilanciata. Non è solo una questione di calciomercato, ma di decisionismo e comunicazione efficace".