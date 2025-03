La Juve si rivolge alla FIGC per la coreografia della Curva della Fiorentina: attesa per il Giudice Sportivo

Getty Images

Ha fatto inevitabilmente discutere la coreografia esposta dalla Curva Fiesole, cuore caldo del tifo della Fiorentina, in occasione del match contro la Juventus. I tifosi viola hanno infatti composto, attraverso l'uso di alcuni cartoncini bianchi, una scritta contenente un insulto piuttosto esplicito nei confronti del club bianconero.Un'immagine che le tv nazionali ha ovviamente oscurato ma che gli scatti dei tifosi presenti al Franchi hanno reso virale sui social. Nessun commento ufficiale, fronte Juve, ma sotto traccia, la società piemontese si è mossa mettendosi in contatto con gli organi istituzionali per chiarire la vicenda e per evitare che gli stadi diventino terra di nessuno dove tutto è lecito.

La Juve chiede chiarimenti alla FIGC

Attesa per il Giudice Sportivo

Come riferito da Tuttosport, la Juventus, a fronte di una coreografia così esplicita, si è rivolta alla FIGC e alla Lega Calcio per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché possano prendere i provvedimenti opportuni. In Lega Calcio è già stata manifestata solidarietà al club bianconero e allo stesso tempo regna un certo imbarazzo per un episodio che sicuramente danneggia l'immagine del progetto calcio italiano. Ciò che si è visto al Franchi viaggia decisamente nella direzione opposta rispetto ai valori che la Lega Calcio e la Figc stanno cercando di propugnare in questi ultimi anni.La Juventus, dunque, si aspetta una risposta, a cominciare dal Giudice Sportivo di Serie A, atteso nella giornata di martedì 18 marzo. Da capire, dunque, se verranno presi provvedimenti nei confronti della Curva Fiesole, protagonista di un atto che ha sensibilmente oltrepassato i confini del semplice sfottò.