Come scrive Tuttosport, per aprire la "scatola" friulana potrebbero essere funzionali due armi alla, nel match di questa sera all'Allianz Stadium: i calci piazzati e l’utilizzo di Kenan, dall’inizio o a partita in corso (anche a seconda della scelta di Massimiliano Allegri su Federico Chiesa). Per quanto riguarda le palle inattive, escludendo i rigori, la Juventus ne ha messe a segno già 9, mentre l’è fra le peggiori difese in queste situazioni con 6 reti subite. Venendo invece al turco, le sue qualità nell’uno contro uno e nello spezzare i raddoppi potrebbero risultare decisive, soprattutto se dovesse partire dal mezzo spazio sinistro, creando un sovraccarico su quel lato di campo.