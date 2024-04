Laè alla ricerca di rinforzi per la difesa della prossima stagione. Nel mirino della dirigenza bianconera ci è finito il difensore del Bologna Riccardo. Come riferisce oggi Tuttosport il suo agente Alessandro Lucci avrebbe già avviato i contatti con la Juventus e per Calafiori la Vecchia Signora potrebbe rappresentare lo step successivo per la sua crescita. Quindi ci sarebbe già la manifestazione di gradimento al trasferimento a Torino. Tutto però dipenderà dalle trattative con il Bologna.