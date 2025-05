AFP via Getty Images

Tuttosport - Juventus, Conceicao al Mondiale per Club? L'agente ha un'idea

26 minuti fa



La Juventus alla Continassa si prepara per capire chi ci sarà e chi no al Mondiale per Club. Da previsioni infatti i prestiti che si concludono il 30 giugno non prevedono la presenza dei giocatori nella competizione ma prevedono tornino al loro club di appartenenza.



Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport chi potrebbe restare al Mondiale per Club nonostante la conclusione del prestito è Francisco Conceicao, il suo agente Jorge Mendes infatti potrebbe lavorare con il Porto per ottenere un prolungamento del prestito e lasciarlo in bianconero per il Mondiale per Club.