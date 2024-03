Felipe Anderson, i numeri in stagione

Tra gli obiettivi della Juventus per l'estate c'è Felipe Anderson, che è in scadenza di contratto con la Lazio. Il club bianconero lavora da tempo intorno a questa operazione e ha già fatto dei passi importanti con l'entourage (Qui i dettagli della proposta) . Il suo arrivo permetterebbe a Massimiliano Allegri - o l'eventuale suo successore - di virare all’occorrenza sul 4-3- 3, schierando un esterno che ha nei piedi 7-8 gol e altrettanti assist a stagione, come scrive Tuttosport.La stagione di Felipe Anderson è stata comunque positiva come dimostra l'ampio minutaggio che Sarri gli ha concesso. Rimane uno dei pilastri della Lazio e ha già disputato 38 partite tra tutte le competizioni, fornendo 7 assist e realizzando tre gol.