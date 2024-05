Juventus, il programma delle celebrazioni per le vittime dell'Heysel

L'edizione odierna di Tuttosport svela il programma delle commemorazioni per le vittime, di cui oggi è l'anniversario. Partendo da Torino, la Mole Antonelliana questa sera si illuminerà nel ricordo delle 39 vittime. Non solo però, ci saranno cerimonie in tutta Italia ed Europa., provincia di Monza e Brianza, lo Juventus Club Scirea ha organizzato la cerimonia allo stadio, in cui è deposta una targa in tribuna centrale con i nomi delle vittime dell’Heysel e di piazza San Carlo. A, provincia di Lodi, si terrà una commemorazione alle 11 presso il Piazzale Vittime dell’Heysel. A, l'appuntamento è presso la Biblioteca “Calvino” con l’Associazione “Quelli di Via Filadelfia”, la dirigenza bianconera, le autorità regionali e cittadine, alle 19 sarà deposta una corona di fiori nella Piazzetta vittime dell’Heysel in lungo Dora Agrigento. Alle 21 commemorazione presso il Giardino di via Galimberti 46, in Borgata San Giacomo, a. A, in provincia di Cuneo, l’appuntamento è per domani alle 18.45 nel giardino del Santuario Madonna delle Grazie. Ail Comitato Per non dimenticare ha organizzato per domenica, alle 10.30, l’evento al Monumero di via Matteotti con un nutrito gruppo di ospiti. Lo scrittore e opinionista tv Riccardo Gambelli leggerà la lettera a nome del presidente bianconero Gianluca Ferrero.