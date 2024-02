Juve, tornano Chiesa e Rabiot: le scelte di Allegri

Le condizioni di Chiesa, partirà dalla panchina

Appuntamento alle 18.30 e successivamente nell'immediato post partita, direttamente da San Siro con Andrea Menon.

Massimiliano Allegri ritrova alcuni big come Adriene Federicoper la sfida all'Inter, in programma questa sera. In più, potrà contare, anche se solo dalla panchina e con situazioni differenti, sui nuovi acquisti, Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Di tutti questi però, solo Rabiot è atteso dal primo minuto.Il centrocampista francese, dopo l'assenza nelle ultime giornate a causa del problema muscolare al polpaccio; muscolo che già si era infortunato in estate, è pronto a riprendersi il posto da titolare insieme a Manue QUI la probabile formazione della Juve). Senza Rabiot, la Juve fatica; lo dimostrano i pareggi contro l'Empoli e il Genoa. Ecco perché lo staff medico ha lavorato proprio per metterlo a disposizione di Allegri per la partita più importante.Chi tornerà, almeno tra i convocati, è anche. Per lui, gli acciacchi sono di natura diversa. Fastidi infiammatori al ginocchio, che Federico si porta dietro e con cui dovrà convivere, almeno per il momento. Al contrario di Rabiot, salvo sorprese Chiesa non sarà in campo al fischio d’inizio : rischia di avere autonomia limitata a un tempo o meno, scrive Tuttosport. E allora meglio sfruttare i suoi strappi nel finale, quando potranno fare la differenza negli spazi che si allargano. Anche perché ultimamente ha giocato poco, ma fastidi al ginocchio a parte si è mostrato in gran forma: incontenibile con la Salernitana, a segno da subentrato contro il Sassuolo.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.