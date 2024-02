Juventus, com'è la condizione di Alcaraz e Rabiot

Appuntamento alle 18.30 e successivamente nell'immediato post partita, direttamente da San Siro con Andrea Menon.

Anchesi sono uniti all'appello di Massimiliano Allegri alla vigilia del Derby d’Italia, coinvolgendo nella trasferta a San Siro anche il centrocampista argentino e il difensore portoghese appena arrivati. La Juventus è unita e desidera amalgamare immediatamente i nuovi arrivi in un gruppo il cui spirito di squadra è uno dei segreti di una stagione finora sorprendente.E chissà, mentre Djaló deve ancora ritrovare la forma dopo l'intervento al crociato del ginocchio destro e quasi un anno di inattività,Tuttavia, il tecnico bianconero non ha nulla da scoprire sulle qualità di. Anzi, è proprio Allegri che ha contribuito a metterle pienamente in mostra. Ecco perché, nonostante sia rientrato in gruppo solo giovedì dopo due settimane di allenamenti personalizzati e aver saltato due partite per un affaticamento al polpaccio, stasera il "Cavallo Pazzo" sarà al centro del campo al fischio d’inizio."Ha un motore diverso", ha spesso commentato Allegri a suo riguardo. Proprio quel motore lo rende fondamentale:Inoltre, dalla partita di andata con l’Inter, la Juve non ha mai perso con Rabiot in campo. Nonostante l'infortunio, il giocatore è in campo in questa sfida così cruciale grazie alla gestione attenta dello staff medico e dei preparatori atletici bianconeri.La collaborazione sinergica tra le due "squadre" è il principale motivo della riduzione significativa degli infortuni muscolari rispetto alla scorsa stagione, con soli 10 infortuni finora, contro i 28 dello stesso periodo dell'anno scorso.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.