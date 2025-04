Tuttosport - Champions e Tonali: Juventus, contro il Monza vale doppio

Bonus finiti per lache, nel tardo pomeriggio di domenica, sfida ilall'Allianz Stadium. Dopo il ko di Parma, i bianconeri sono chiamati a centrare il bottino pieno per mantenere vive le speranze di chiudere al quarto posto e di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. La Juve, infatti, è attualmente quinta in classifica, a -1 dal Bologna, e punta a rimanere agganciata al treno che vale l'Europa dei grandi.A Torino arriva un Monza ancorato a fondo classifica, ma ormai con un piede e mezzo in Serie B, che potrebbe diventare matematica già al culmine della giornata di oggi. Morale della favola, per la Juve non sono ammessi ulteriori passi falsi: serve vincere, a qualsiasi costo, per alimentare la fiamma e per prepararsi nel miglior modo possibile alla doppia trasferta decisiva contro Bologna e Lazio.



Champions e Tonali: contro il Monza vale doppio

Il presente, però, si chiama Monza e quella contro i brianzoli è una tappa imprescindibile in questo rush finale di una stagione che ha deluso le grandi aspettative estive, ma che ora va in qualche modo condotta fino al traguardo centrando l'obiettivo minimo che, di fatto, è anche l'unico rimasto.Battere il Monza per la Juve assumerebbe un valore doppio: la qualificazione alla Champions, infatti, varrebbe qualcosa come 65 milioni di euro assicurati da iniettare nelle casse bianconere. Cifre che garantirebbero una sensibile boccata d'ossigeno al bilancio zebrato e maggior forza in sede di mercato, con la possibilità di mettere sul piatto la vetrina della Champions appunto.Champions che potrebbe portare a, il vero grande obiettivo dell'estate bianconera: la Juve ci proverà in ogni modo e per nutrire le proprie ambizioni e costruirsi un'opportunità concreta di dare l'assalto al classe 2000 servirà per forza di cose piazzarsi tra le prime quattro in Serie A.