Il difensore del Bologna Riccardoè fortemente nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Tuttosport però la Vecchia Signora pensa a due cessioni per monetizzare e poter reinvestire sul difensore del Bologna. I due possibili sacrificati dalla Vecchia Signora sembrano essere Matiase Dean. Entrambi hanno grande mercato soprattutto tra le big d'Europa e si potrebbe arrivare ad un tesoretto da reinvestire sul giocatore del Bologna. Il difensore attualmente alla corte di Thiago Motta sembra il primo nome per rinforzare la Juventus nella prossima stagione.