Tuttosport - Juventus, c'è la data del rientro di Savona

AFP or licensors



Juventus, quando torna Savona?

Le assenze non sono certo un alibi per una sconfitta così pesante come quella di ieri sera allo Stadium per mano dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tra gli assenti c'è anche il terzino Nicolòche si è fermato alla vigilia di Cagliari-Juventus. Nicolò infatti aveva rimediato un’elongazione del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero stimati dovevano essere di circa due settimane.Tempi di recupero che secondo Tuttosport sarebbero confermati e dovrebbe tornare già domenica nella trasferta di Firenze.