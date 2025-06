Tuttosport - Juventus, c'è il Sassuolo su Rugani

Daniele Rugani è tornato ad allenarsi con la Juventus, aggregandosi alla rosa per il Mondiale per Club dopo il prestito all’Ajax. Il difensore toscano, rientrato a Torino dopo l’esperienza nei Paesi Bassi, potrebbe però non restare a lungo in bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse concreto nelle ultime ore, ma il nome di Rugani circola anche in Premier League, in particolare in casa West Ham.Proprio con gli Hammers, la Juventus starebbe valutando un’operazione che potrebbe coinvolgere anche Nayef Aguerd, difensore centrale marocchino reduce da un prestito alla Real Sociedad. Il profilo di Aguerd piace molto alla dirigenza bianconera, che vedrebbe con favore uno scambio con Rugani. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme su una trattativa avanzata, anche se si tratta di un’ipotesi presente nei ragionamenti del club.

L’eventuale scambio si inserisce in un contesto di valutazioni più ampie che la Juve sta portando avanti in vista della prossima stagione, soprattutto sul fronte del centravanti. Con diversi nodi ancora da sciogliere, l’idea Rugani-Aguerd rappresenta una possibile pista da seguire, ma serviranno sviluppi concreti nelle prossime settimane per capire se davvero si andrà in questa direzione.