Tuttosport - Juventus, Tonali il primo nome per il centrocampo ma tutto dipende da...Douglas Luiz: le ultime

Juventus, può arrivare Tonali?

Juventus, Teun Koopmeiners può restare?

Lainizia a studiare strategie per la sessione estiva di calciomercato. Tra addi e partenze, concentrati in ogni zona del campo. Partiamo dalla porta, stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport Michele Di Gregorio corre spedito verso la conferma. Discorso analogo per Mattia Perin e Carlo Pinsoglio che sono sotto contratto. Andiamo però a focalizzarci sul centrocampo.In cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli e della dirigenza bianconera ci sarebbe l'ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, Sandro Tonali. Operazione fattibile? La risposta è sì ma solo di fronte ad una cessione importante che porti liquidità nelle casse bianconere. Il nome che potrebbe finanziare Tonali è quello di Douglas Luiz che piace in Premier League ma al momento non è così certo della sua partenza.Infatti, anche qualora facesse un ottimo finale di stagione, la Juventus e Teun Koopmeiners non dovrebbero separarsi in estate. L'obiettivo bianconero ora è quello di rigenerarlo e poi di tenerlo come pezzo pregiato in rosa, complice anche la cifra versata nelle casse dell'Atalanta la scorsa estate. Quindi, avanti insieme. Tonali può arrivare ma tutto dipende da Douglas Luiz.





