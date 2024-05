Juventus, Calafiori e Zirkzee sotto l'effetto Thiago Motta: il costo e la contropartita Huijsen

La Juventus programma il futuro e lo fa puntando su talenti e rivelazioni dell'ultimo campionato e, soprattutto, sull'asse con Bologna. Sì, perché da lì arriverà Thiago Motta, ma non solo. Il primo obiettivo, ormai noto, è Riccardo Calafiori, talentuoso difensore classe 2002, diventato centrale proprio con l'italo-brasiliano in panchina e trasformatosi in un giocatore totale. Difende sul corto e sul lungo, attacca con qualità, gestisce con personalità. Ecco perché rapidamente ha scalato le gerarchie del gradimento in casa bianconera e si è guadagnato un posto nella Juventus che verrà, almeno nelle idee di Giuntoli.Cosa serve per portarlo a Torino? E cosa serve per affondare anche su Joshua Zirkzee? Per il talento olandese sono necessari 40 milioni cash, il costo della clausola, da pagare per portarlo immediatamente in città. non ci sono margini di trattativa, se non quelli legati al volere del giocatore, che potrà senza dubbio essere influenzato dal suo attuale allenatore, però promesso sposo bianconero. Questa la chiave per vedere il 9 con la maglia della Juventus. Per Calafiori, invece, ci sarà e ci dovrà essere una mossa che coinvolga entrambe le dirigenze:Così, spiega Tuttosport, Giuntoli potrebbe presto rompere gli indugi e accelerare evitando grandi esborsi economici.