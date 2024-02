Bremer dopo aver saltato la trasferta con il Verona per squalifica, tornerà in campo contro il Frosinone. Il difensore è sempre più importante dentro il campo ma anche fuori, dove con piglio degno di capitan Danilo ha provato a dare la scossa uscendo fuori dal coro che sostiene - quasi certamente a ragione, ma chissà - che la Juventus debba metabolizzare la fine della corsa Scudetto e la fuga dell’Inter, per riprendere a lottare e coronare una stagione che sarebbe comunque importante con il secondo posto e la vittoria della Coppa Italia, scrive Tuttosport. "It’s not over... until it’s over", ovvero "Non è finita... finché non è finita" il suo messaggio sui social.