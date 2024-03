. Il presidente del Napoli è intenzionato ad adire per via legali per la questione Mondiale per Club e ha già dato mandato a un pool di avvocati affinché studiasse le carte, così che, se la squadra di Calzona non dovesse superare gli ottavi di Champions contro il Barcellona, potrà tentare il suo assalto. Senza un risultato positivo, infatti, verrebbe esclusa anche dal Mondiale per club in base al ranking Uefa che vede la Juventus a 47 punti e il Napoli a 42, calcolato nel periodo 2020-2024. De Laurentiis, però, non ci sta e vorrebbe entrare al posto della Juventus per diritto, visto che il club bianconero è stato escluso per un anno da tutte le competizioni Uefa, dopo aver patteggiato con l’Uefa l’estate scorsa per la violazione del settlement agreement.Il parere legale, sulle colonne di Tuttosport, arriva dall'Avvocato Spallone, che sottolinea: «L’anno di esclusione - spiega l’avvocato Spallone - si infrange contro la regola che prevede il conteggio dei quattro anni, anche se negli altri tre io ho acquisito i punti nel ranking che mi consentono di essere in corsa per partecipare. Il lasso temporale può diventare un requisito fondamentale non già alla qualificazione ma a concorrere all’accesso. E chi non ha partecipato perché non si è qualificata? Obiezione giusta, ma in questo caso la mancata partecipazione alla Champions è per demerito, non sono arrivata tra le prime quattro. Nel caso della Juventus gli è stato negato l’anno di partecipazione per motivi disciplinari». PE la sottolineatura della Fifa nei giorni scorsi? «E’ corretto che la Fifa dica così finché non c’è nessuno che glielo contesta. Fino a prova contraria, fa fede il ranking. Ma se c’è una squadra controinteressata che avanza un’obiezione si può aprire un contenzioso davanti al tribunale della Fifa. Anche perché nel regolamento non sono state inserite tutte le innumerevoli ipotesi ed eccezioni».Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.