Laha sondato il terreno per il difensore del Torino Alessandro, ci sarebbero anche stati contatti tra Cristiano Giuntoli e l'entourage del giocatore. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Tuttosport un club sarebbe in vantaggio nella corsa al centrale difensivo. Si tratterebbe dell'Inter di Simone Inzaghi che avrebbe già avviato i contatti con l'agente di Buongiorno ed anche sondato il terreno con i granata. Urbano Cairo, presidente del Torino, non fa sconti. Chiede 40 milioni di euro per valutare la sua cessione, cifra elevata.