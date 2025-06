AFP via Getty Images

Tuttosport - Juventus attenta, due club di Premier piombano su Kolo Muani

2 ore fa



L’edizione di questa mattina di Tuttosport ha fatto il punto su Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain e in questo momento in prestito alla Juventus. I bianconeri hanno idea di provare a trattenere il giocatore a Torino anche nella prossima stagione.



Sarà fondamentale però trovare al più presto un accordo con il club francese, anche perché dall’estero e in particolare dalla Premier iniziano a farsi avanti: in particolare Manchester United e Chelsea, vorrebbero aggregare alle loro rose Randal che a Torino sta facendo bene e ha attirato gli occhi su di sè.