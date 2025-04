Tuttosport - Lookman è il primo nome per l'attacco ma non il solo: spunta Krstovic del Lecce

Getty Images



Perchè Osimhen alla Juventus è difficile?



Juventus, occhi su Lookman

Lain estate è destinata a salutare sia Dusan Vlahovic che Arek Milk. In bilico Randal Kolo Muani. Quindi una cosa sembra certa: a Torino dovranno arrivare almeno due attaccanti. Il sogno ha un nome ed un cognome, come riferisce questa mattina Tuttosport: Victor Osimhen.Il giocatore ha costi di ingaggio troppo elevati e, inoltre, non potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Ad oggi quindi sembra davvero difficile vederlo a Torino. Il preferito però è un altro attaccante, sempre nigeriano.



Juventus, tutti i nomi per l'attacco

Victor Osimhen

Ademola Lookman

Rasmus Hojlund

Nikola Krstovic



Juventus, piace Krstovic, la formula

Si tratta di Ademola Lookman dell'Atalanta. Il giocatore già accostato a Madama addirittura nel mercato di gennaio. Complesso anche lui, si pensi al lungo tira e molla tra Juventus ed Atalanta per Teun Koopmeiners nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato. Attenzione però agli altri nomi. Inoltre dovrà cambiare il prezzo con l'Atalanta che oggi chiede 60 milioni, fuori budget.Il Lecce valuta il giocatore 20 milioni di euro. Tuttavia, in caso di salvezza, vorrebbero in prestito Adzic per la prossima stagione. Ecco, operazione quindi che potrebbe essere già imbastita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui