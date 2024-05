Verso Juventus-Atalanta: come ci arrivano i bianconeri



La grande domanda adessosportivamente parlando culminati con il pari contro la Salernitana? L'impressione, scrive Tuttosport è che Allegri non abbia più i suoi uomini in pugno. Non si spiegano altrimenti i passaggi sbagliati, gli errori tecnici, la difficoltà di andare in porta, il nervosismo neppure tanto latente e appunto la frenesia di dover fare risultato con la conseguenza di sbagliare troppo. Ormai neppure il tecnico bianconero sa darsi una spiegazione.- per quanto possibile - dopo l'ennesima partita da dimenticare. Servirà un’altra Juventus per affrontare mercoledì l’Atalanta. Servirà, si legge, un’iniezione di fiducia e un approccio mentale diverso per evitare un’altra figuraccia."Abbiamo tre giorni per recuperare le energie, sarà una partita diversa, contro una squadra forte ma noi non siamo da meno".E va in questa direzione anche la scelta di non andare in ritiro: "No al momento stare in ritiro non cambia niente", ha dichiarato nel post partita.i che prepara così la squadra in vista dell'ultima vera partita della stagione che può regalare un trofeo. Il primo da quando è tornato sulla panchina bianconera. La Juventus viaggerà verso Roma nella giornata di domani, poi mercoledì la finale allo stadio Olimpico alle ore 21. Come spesso dichiarato dall'allenatore durante la stagione: "Ecco, mai come adesso, Allegri segue il "suo" mantra.