Juventus, asta Calafiori: ma lui vede solo bianconero. La scelta del giocatore

Apre così Tuttosport, che spiega come tiri aria di bagarre internazionale per il talento del Bologna, che piace tantissimo alla Juventus.Una dichiarazione d’intenti forte e chiara, nonostante - come è normale che sia - la società di Saputo voglia provare a scatenare un’asta selvaggia per provare a incassare in estate il più possibile dalla sua cessione.Ma cosa succede? Atletico Madrid e Chelsea hanno già bussato negli ultimi giorni, paventando - si legge - la possibilità di mettere sul piatto 22 milioni di euro per accaparrarsi il suo cartellino, visto soprattutto che al futuro tecnico dei Blues, Enzo Maresca, il difensore romano piace e pure tanto. Eppure lui è pronto rispondere negativamente dinanzi alle avance inglesi, col Bologna che ora fa filtrare l’incedibilità deIla propria stella. Il motivo? Il club rossoblù punta a incassare il più possibile dalla sua vendita, dato che il 40% della cifra spetta al Basilea. In questi mesi, poi, si erano mossi pure dalla Germania, con gli emissari di Bayer Leverkusen (tre volte) e Bayern Monaco presenti al Dall’Ara per visionarlo e studiarlo da vicino, ma nulla da fare, nella testa di Calafiori c’è la Juve come destinazione preferita per il proprio futuro. L’Europeo può far salire ancora l valore del suo cartellino e per questo Cristiano Giuntoli vuole giocare d’anticipo, sfruttando la bozza d’intesa già impostata su base quinquennale coi rappresentanti del giocatore. Calafiori è un giocatore totale, il giocatore moderno che può cambiare tanto. E lo sa bene Thiago Motta che l’ha messo in cima alla lista dei desideri per la campagna acquisti estiva. La Juve si è mossa in anticipo, avviando i contatti già durante l’inverno col suo agente Alessandro Lucci e prendendo così la pole position. E chissà che Riccardo non possa diventare bianconero direttamente dalla Germania, chiosa il quotidiano.