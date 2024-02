Era la scorsa estate quando il centrocampista brasilianofaceva ritorno a Torino dopo il prestito al Liverpool e trovava difficoltà nel trovare una squadra complice l'ingaggio troppo elevato. Alla fine si è optato per il prestito alla Fiorentina. Nel club viola il brasiliano è tornato a giocare ad alti livelli ed è un perno della viola di Vincenzo Italiano. Per questo non è da escludere che possano riscattarlo. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, il diritto di riscatto è fissato a 22 milioni, troppi per la Fiorentina ma si può trattare.