Tuttosport - Juventus, Arek Milik saluterà in estate: la soluzione

2 ore fa



La Juventus tra le mura della Continassa inizia a pensare alle mosse del mercato estivo per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Chi dovrebbe lasciare Torino e la Juventus sembra essere l'attaccante polacco Arek Milik che è fermo ai box dallo scorso mese di giugno. In stagione zero minuti al momento. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, nonostante il contratto che lega il classe 1994 alla Juventus sia in scadenza 2026 si va verso la separazione in estate. Addirittura la Juventus starebbe valutando una risoluzione del contratto di Arek per arrivare comunque alla separazione. La sensazione quindi è che il rapporto sia giunto al termine.