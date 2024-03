Juventus, il problema è il gioco oltre i risultati: e la narrazione di Allegri...

Allegri e le sue dichiarazioni

La pazienza dei tifosi dellaè stata messa sempre più alla prova in queste settimane e se vogliamo allargare il discorso, nelle ultime stagioni. I fischi a fine primo tempo nel match contro l'Atalanta e la spaccatura che c'è stata all'Allianz Stadium è il risultato del momento che sta attraversando la squadra.Il problema però non sono solo i risultati (una vittoria in sette partite) ma anche la proposta di gioco stantia, spesso troppo speculativa e non così brillante come invece si vede in altri lidi, dove la materia prima non è superiore a quella a disposizione di Allegri, scrivema in quel caso il tecnico fece "miracoli" per tenere la squadra in piedi dopo tutto ciò che era successo extra campo.A "peggiorare" gli umori dell'ambient e ci sono poi le dichiarazioni post partita di Allegri, che, si legge,che se può risultare utile al cospetto della squadra, all’esterno può risultare urticante. Il ripetere che l'obiettivo è la Champions League ha portato anche a considerare buono il punto con l'Atalanta per aver guadagnato terreno sul Bologna. Discorsi a cui i tifosi della Juve non sono abituati.