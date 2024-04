Qualche esperimento, almeno in settimana, è stato fatto da Massimiliano Allegri. Come riferisce Tuttosport infatti, il tecnico della Juventus ha provato un modulo alternativo al classico 3-5-2. Vale a dire il 4-3-1-2, che sarebbe una vera rivoluzione per la squadra. In particolare, si legge, è stato provato Charly Alcaraz nel ruolo di trequartista dietro gli attaccanti, per dare maggior dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensiva. In ogni caso, la Juventus che dovrebbe scendere in campo contro il Cagliari questa sera, sarà quella "solita", almeno nel modulo. Si continuerà con la difesa a tre e i due attaccanti.