Nel suo editoriale sulle colonne di Tuttosport Guidosi sofferma sullavista contro lae sul futuro di Massimiliano"Nei giorni in cui si chiacchiera tanto di cambio di allenatore,", si legge sul quotidiano. "Allegri divide le opinioni e polverizza le posizioni su di lui, ma forse il problema non è stabilire se Allegri è l'uomo giusto (perché ci sono dei fatti oggettivi che lo dimostrano), quanto capire se è al posto giusto nel momento giusto, in una Juventus di transizione e che, forse, pensa un futuro di un altro tipo [...]. È una Juventus brutta e, sostanzialmente, lo è da tre stagioni. Non è una Juventus ricca e, quindi, non ha un grande numero di campioni, ma resta una squadra che potrebbe esprimersi un po' meglio.non intravedere le soluzioni e subire quella mentalità, un po' deprimente, che fa arretrare la squadra di quaranta metri una volta in vantaggio".E ancora: "La Juventus, intesa come club, ha imboccato la strada giusta: l'incoraggiante reazione del mercato all'aumento di capitale ha solidificato il piano di risanamento che non è completato, ma consente di progettare una campagna acquisti necessariamente accorta, ma non certo povera. Le questioni economiche vedono la luce in fondo al tunnel e questo riporta d'attualità le questioni tecniche.".