JUVENTUS, ALLEGRI PUO' ESSERE ESONERATO? LE ULTIME

Laquesta sera allo Stadium si giocherà una parte importante per provare almeno a salvare la sua stagione. Ormai però prende sempre più quota il filone dei "No Max" cioè quella fetta di tifosi contro Massimilianoche addirittura si interrogano se possa essere esonerato a questo punto della stagione. Scenario che sembrava essere molto difficile ma che ora non sembra più utopia. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.Infatti, la Champions League è un traguardo troppo importante da raggiungere per la dirigenza bianconera, inoltre poterebbe nelle casse 80 milioni. Per questo nelle intenzioni di Madama sarebbe una priorità ed in caso di tracollo definitivo potrebbe separarsi da Allegri anche a stagione in corso. Saranno decisive le gare contro Torino e Fiorentina. In caso di addio da Max a stagione in corso ci sarebbero due strade: Paoloo Massimo. Entrambi conoscono bene l'ambiente bianconero, il primo porterebbe grinta e carattere ma manca dal calcio professionistico da tre anni. Tutto è aperto al momento ma Max si gioca una parte importante del suo futuro nelle prossime due gare.