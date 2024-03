Juventus, rosa da quarto posto

Juve, i calciatori valorizzati e le cifre

Oltre al saldo ormai consueto delle critiche per il gioco espresso e ora anche per la recente striscia negativa, Tuttosport sottolinea come la gestione di Massimilianoallastia contribuendo a valorizzare un organico ricco di giovani talenti.Un chiaro indicatore, seppur arbitrario, emerge dall'analisi del valore dei giocatori secondo il sito specializzato Transfermarkt. Sebbene non sia considerato come un'assoluta verità, né una fonte autorevole, è interessante notare che solo un anno fa è stato utilizzato come strumento d'accusa durante un processo sportivo, specificamente quello che coinvolgeva la Juventus.La fonte rivela chee continua ad esserlo, dietro a Inter, Milan e Napoli. Tuttavia, il suo valore assoluto è aumentato significativamente, passando da 436,4 a 490,2 milioni di euro dal 1° settembre ad oggi, registrando una crescita percentuale di oltre il 12%. Questo dato sarebbe ancora più significativo se si considerasse solamente l'aspetto calcistico, poiché le vicende extracampo hanno influito negativamente e pesantemente: il valore diè sceso da 35 a 15 milioni, mentre quello diè stato addirittura azzerato.I risultati ottenuti in campo da agosto a gennaio, uniti alla crescita di alcuni giovani talenti provenienti dalla, hanno prodotto un impatto positivo notevole, che ha contribuito a mitigare le difficoltà nel reparto centrale della Juventus e a generare un saldo positivo di 53,8 milioni di euro. Uno dei casi più eclatanti è rappresentato da Yildiz, il cui valore è aumentato in modo significativo : all'inizio della stagione il diciottenne, originario della Germania, valeva un milione, mentre ora il suo cartellino è quotato a 30 milioni, grazie alle sue prestazioni sempre più incisive sia con la Nazionale turca che con la Juventus.Anche la crescita diè stata esponenziale, con il suo valore passato da 8 a 25 milioni, confermandosi sempre più un nome apprezzato sul mercato internazionale. Lo stesso si può dire per Bremer, la cui quotazione è salita da 40 a 60 milioni, tanto che diverse squadre della Premier League lo tengono d'occhio.Non va sottovalutato l'impatto dicome mentore per quei giocatori, anche già affermati, capaci di dare il meglio di sé. Il valore di, secondo il portale tedesco, è aumentato da 18 a 25 milioni di euro.Tutto ciò si verifica nonostante ci siano stati pochi casi di calo di valore, come nel caso di, i cui valori hanno subito oscillazioni in entrambe le direzioni durante la stagione. L'unico calo significativo è stato quello di Kostic , il cui valore è sceso verticalmente dagli iniziali 22 ai recenti 9 milioni di euro.