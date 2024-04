Juventus, la società pensa alla rivoluzione

. Apre così Tuttosport, che continua sottolineando come sia l’argomento di discussione principale nell’universo bianconero, con i detrattori non parlano d’altro perché aspettano con ansia il momento del divorzio e forse già lo attendevano l’estate scorsa, mentre i sostenitori di Max, che sono sempre meno, ne parlano perché ne evidenziano gli indubbi meriti nell’aver tenuto in piedi la baracca nei momenti più difficili e nell’aver catalizzato su di sé colpe e responsabilità, proteggendo per prima la squadra, ma anche la società. A Cagliari, però, si è visto altro:In quest’amara riflessione, si legge, c’è una sensazione di incertezza che non aiuta nessuno: in una situazione di normalità, il mese di maggio sarebbe il capolinea, anche in caso di conquista della Coppa Italia e del posto in Champions, ma la condizione economica impone di non scartare nemmeno la possibilità di una conferma per concludere il contratto. Qui, però, subentra una domanda: