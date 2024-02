CHI È MIKEL MERINO, IL NUOVO OBIETTIVO DELLA JUVENTUS

Si è da poco conclusa la sessione invernale di calciomercato e lagià è al lavoro verso quella estiva. Sono molti i nomi al vaglio di Cristiano Giuntoli, in particolare per rinforzare il centrocampo. L'ultimo nome che si aggiunge alla lista dei desideri della Vecchia Signora secondo quanto riferisce Tuttosport è quello dicentrocampista spagnolo classe 1996 in forza alla Real Sociedad. Il club spagnolo valuta il giocatore attorno ai 50 milioni di euro.Mikel Merino è nato a Pamplona (Spagna) nel 1996. Di origini basche, figlio di Ángel Merino, ex calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile del Osasuna fino al 2016 quando si trasferisce al Borussia Dortmund. Dopp una stagione in Germania si trasferisce prima in prestito e poi a titolo definitivo al Newcastle. Fino al 2018 quando ritorna in Spagna alla Real Sociedad dove ancora oggi milita. Dal 2020 veste anche la maglia della nazionale spagnola.