Juventus, le cifre del colpo Thuram. E Todibo...

Lo sguardo fisso sulla Ligue 1. Dopo gli ultimi due colpi a titolo definitivo (Weah e Djalò) arrivati proprio da lì, il club bianconero guarda di nuovo al massimo campionato francese, in particolare alla costa e al Nizza. Sotto la lente d’ingrandimento di Cristiano Giuntoli, in questo momento, c’è il club rossonero, con due obiettivi chiari: Khephrenda tempo è uno dei nomi prediletti per rinforzare la mediana e le sue quotazioni negli ultimi giorni sono segnalate in forte rialzo, ma anche Jean-Clairè in corsa per far parte della Juventus che verrà.Classe 1999, difensore centrale, è nato nella Guyana francese ed è un nome noto in casa bianconera. Già nel 2019, infatti, il giocatore allora in scadenza con il Tolosa piaceva a Juventus e Napoli, ma il Barcellona se l’era assicurato al fotofinish. Gradualmente e costantemente maturato, passando da promessa prodigio a solida realtà, sottolinea Tuttosport, a 24 anni, ha raggiunto una stabilità e ha anche debuttato nella Nazionale francese del ct Deschamps. Il suo percorso di crescita non ha lasciato indifferenti i principali club d’Europa, con Manchester United e Liverpool che anche a gennaio hanno chiesto informazioni al Nizza, e con la Juventus che negli ultimi giorni è tornata a farsi sotto. Anche se il preferito resta sempre Calafiori. Con il Nizza, però, la Juventus vuole lavorare su più fronti e ogni discorso può tornare d'attualità: la necessità primaria è di rinforzare il centrocampo, con Thuram che assicurerebbe tanto. A un solo anno dalla scadenza di contratto, non pare intenzionato a prolungare con il suo attuale club, quindi può salutare per un'offerta intorno ai 15-20 milioni, anche se molto dipenderà dall’eventuale asta internazionale.