La Juventus si inizia a muovere concretamente sul mercato ma al centro di tutto rimane chiaramente il tema allenatore. Più passa il tempo e più si riducono le possibilità che Massimiliano Allegri rimanga alla guida dei bianconeri anche la prossima stagione. Il candidato forte per sostituire il tecnico livornese, con cui ci sono già stati contatti, è Thiago Motta. Secondo quanto riferisce Tuttosport però, alla Continassa c’è chi non ha mai spezzato il filo diretto con il grande ex Antonio Conte. Quest'ultimo è ancora senza panchina dopo l'esperienza al Tottenham.