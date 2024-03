JUVENTUS, CHE COLPO ADZIC

Era la fine del 2023 quando iniziavano a farsi strada le prime voci sull'approdo dialla Juventus. Voci che poi sono diventate sostanza ed i tifosi della Vecchia Signora hanno imparato lentamente a conoscere tramite i video delle sue prodezze che prendono sempre più piede sui social. Addirittura, come riferisce Tuttosport, qualcuno tra i tifosi lo ha anche riconosciuto a metà gennaio quando ha soggiornato per una notte al JHotel ed è stato sulle tribune dell'Allianz Stadium per Juventus-Sassuolo.Il 12 maggio prossimo Adzic compirà 18 anni e a questo punto sarà libero di intraprendere una nuova avventura professionale. Dopo aver concluso quella con il, società nella quale è cresciuto diventando un pilastro della prima squadra con 7 reti stagionali. Durante questa sosta per le Nazionali, Adzic si è reso protagonista, da trascinatore della selezione Under 19 del Montenegro che cerca la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Se c'è ancora una speranza di ottenere il pass, il Montenegro Under 19 lo deve proprio al suo numero 10 Adzic. Domani sarà il giorno decisivo. Nel frattempo però la Juventus osserva e si coccola il suo nuovo giovane talento Adzic che cresce. Nell'attesa di vederlo con addosso i colori bianconeri.