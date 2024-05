Lavuole capire se poter contare o meno su Adriennella prossima stagione. Il centrocampo è sicuramente un reparto su cui i bianconeri in estate lavoreranno molto, per questo diventa importante per Cristianosapere se contare o meno sul centrocampista francese. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport l'incontro per decidere il futuro di Adrien, quindi tra la mamma-agente Veronique e la dirigenza della Juventus è in programma nella, prima di Euro2024 come già aveva dichiarato il francese e soprattutto quando la Juventus già saprà se avrà raggiunto un posto nella prossima Champions League e se avrà vinto o meno la Coppa Italia.