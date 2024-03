Laha raggiunto l'accordo con gli agenti di Carloper il rinnovo. Il contratto che lega il portiere alla Vecchia Signora è in scadenza nel 2025, proprio nel corso del Mondiale per Club. L'accordo raggiunto come scrive oggi Tuttosport sarebbe fino al 2026, la firma avverrà nelle prossime settimane. Un rinnovo importante per du ragioni: la prima in chiave spogliatoio dove Carlo è molto stimato e la seconda è la lista Uefa per la Champions League dove Pinsoglio non occupa spazi essendo cresciuto nel vivaio della Juventus.