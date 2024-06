Michelee la Juventus hanno raggiunto un accordo, esattamente come Juventus e. Manca solo la firma dell'estremo difensore sul contratto, che avverrà circa a fine mese. La Vecchia Signora verserà 4 milioni nelle casse del Monza per il prestito. Scatterà, come riferisce oggi Tuttosport, l'obbligo di riscatto nel momento in cui la Juventus si accaparra il primo punto nel febbraio 2025. A quel punto saranno altri 16 i milioni versati nelle casse dei brianzoli per l'acquisto a titolo definitivo.