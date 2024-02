Juventus, la difesa del futuro prende forma

Juventus, i nomi dal mercato per la difesa

In vista dell'estate di mercato, la difesa sembra essere il reparto dellache richiederà meno aggiustamenti. Il centrocampo è stato a lungo identificato come il fulcro degli investimenti di mercato, specialmente se non verrà rinnovato il contratto di. L'attacco è segnato dall'incertezza legata alla situazione di, con il suo contratto in scadenza tra poco più di un anno, e dall'altalenante forma di, che a gennaio sembrava destinato a indossare la maglia dell'Atletico Madrid. D'altra parte, la retroguardia sembra essere numericamente sufficientemente profonda per affrontare una stagione lunga e intensa, che vedrà il ritorno della Champions League e la disputa del primo Mondiale per Club.Tuttavia, dopo nove stagioni con la, i prossimi mesi segneranno la fine del percorso diin bianconero, con il suo contratto prossimo alla scadenza. Per sostituire il brasiliano,hanno già agito: a gennaio è arrivato, destinato a un periodo di apprendistato per presentarsi al meglio nella stagione 2024/2025. Inoltre, in estate farà il suo ritorno alla Continassa anche, che alla Roma ha dimostrato il suo talento nonostante i suoi 18 anni, arricchendo così la sua esperienza. In attesa di vedere in azione anche i giovani, in crescita durante il suo prestito alla Sampdoria di Pirlo, e, nuovo acquisto della Next Gen, un difensore brasiliano che si ispira proprio a Bremer.Come scrive oggi Tuttosport,non trascurano le opportunità di mercato. Si considerano profili come Lloyddel Bournemouth e, soprattutto, Mariodell'Atletico Madrid: due giocatori con caratteristiche diverse ma entrambi affascinanti e disponibili a parametro zero. Se, inoltre, il mercato dovesse portare via da Torino un giocatore di rilievo, come Bremer o altri, si aprirebbero altre prospettive. Ci sono nomi come il 22enne Strahinjadel Salisburgo o, in Italia, il 21enne Riccardo, protagonista della favolosa stagione del Bologna. Senza dimenticare la possibilità di puntare su Martinez, in scadenza nel 2025 con la Fiorentina, club con cui la Juventus dovrà trattare per risolvere la questione Arthur