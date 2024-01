Martina, difensore della, si è raccontata in un'intervista a Tuttosport.– "In realtà stiamo lavorando su tutto, sull’aspetto tecnico-tattico e anche su quello mentale, dell’atteggiamento. Che deve essere sempre quello di chi vuole vincere, a prescindere dall’avversario".– "Loro si presentano a questa gara da campionesse d’Italia, da detentrici del trofeo e dopo un inizio di stagione impeccabile in campionato. Questo è il loro punto di forza. Noi siamo la Juve, lavorare bene su noi stesse e fare quello che sappiamo è il nostro punto di forza".– "Credo che sia ancora tutto in gioco, ma quella è una sconfitta che non ci possiamo permettere perché siamo la Juve. Deve rimanere l’ultimo passo falso e la squadra, sin da domenica, deve far vedere di che pasta è fatta".– "Rinnovare in questo momento vuol dire mettere delle basi più solide per il futuro. Ma voglio che questo sia solo un punto di partenza per tornare a vincere tanti trofei. E vorrei anche che arrivassero per me nuove responsabilità".– "Spero di poterlo diventare. E le 100 presenze sono un punto di partenza anche in questo senso. Per 100 volte ho onorato questa maglia e ho dato il massimo per fare del mio meglio".– "Di tornare a vincere tutto!".