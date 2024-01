Non solo leader (ritrovato) in campo. Dusanè sempre più immerso nel mondo bianconero, come dimostra anche il suo piccolo grande gesto nei confronti di Vasilije, il 17enne montenegrino prossimo alla firma con il club bianconero. Lo racconta Tuttosport: "Settimana scorsa Vlahovic ha fatto un po’ da tutor e un po’ da guida turistica al talento montenegrino, sbarcato per la prima volta in Italia per scoprire il mondo Juve allae conoscere quella che da luglio diventerà la sua nuova città (Torino)".E la conferma è arrivata anche dall'allenatore del, Mladen, intervistato da Numero Diez: "Ho parlato con Adzic dopo il suo ritorno dall’Italia. La sua prima impressione è stata molto buona, era molto soddisfatto di aver trascorso tre giorni lì. Tornerà a Torino a febbraio per firmare il contratto con la Juventus. In questi primi giorni ha trascorso del tempo con Vlahovic: hanno parlato molto. Dusan gli ha spiegato quanto si trovi bene in Italia e alla Juve. Vasilije era molto felice e soddisfatto di questi giorni a Torino e del supporto di Vlahovic".