Wojciechè sempre più importante per la, al di là delle parate che lo hanno reso indiscutibilmente il portiere titolare nonostante le garanzie offerte da Mattia Perin. Il polacco è un punto di riferimento anche per lo spogliatoio, e se nell'ultima estate era scattato per lui il prolungamento automatico fino al 2025 sulla base delle presenze accumulate in stagione, ora alla Continassa sono in corso seri ragionamenti su un ulteriore rinnovo a fronte di una riduzione dell'ingaggio che, attualmente, si aggira sui 6.5 milioni di euro all'anno. Lo riporta Tuttosport.