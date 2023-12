Stando a Tuttosport, lavorrebbe "replicare" il modus operandi vincente delnel costruire una rosa con un mix di talenti in rampa di lancio - e l'ultimo nome emerso è quello di Charliedell'Arsenal, che potrebbe arrivare nell'ambito di uno scambio con Moise Kean - e giocatori di grande esperienza internazionale che possano aiutarli a crescere. Non è un caso, quindi, che tra le suggestioni bianconere ci sia quel Toniche a giugno concluderà la sua avventura in Spagna che, tra le altre cose, gli ha lasciato in dote quattro Champions League.Chiaramente il tedesco dovrebbe accontentarsi di una netta riduzione del suo mostruoso ingaggio da 12 milioni di euro netti. Ma i ben informati assicurano che a "spingerlo" verso Torino c'è anche il suo connazionale Sami, con ottime referenze per il mondo Juve e lo stesso Massimiliano. Se per ora Kroos è solo una suggestione, non è escluso dunque che nel prossimo futuro possa trasformarsi anche in qualcosa di più. E l'idea è sicuramente intrigante.