Juve, l'acquisto per provare a vincere lo scudetto e la strategia

Arrivare a gennaio il più vicino possibile all'Inter per poi tentare il colpo da scudetto grazie al mercato; in casa Juve si è pensato da tempo a questo scenario e alla fine, Massimilianoè riuscito a portare la squadra a -2 dal primo posto in classifica all'apertura del mercato invernale. Adesso tocca quindi alla coppiaconsapevoli di dover lavorare con intelligenza e creatività; ci sono da rispettare criteri finanziari precisi in modo da arginare il rosso del bilancio. Coniugare al meglio esigenze tecnico-tattiche ed economiche, il compito della dirigenza bianconera.Il colpo da 'scudetto' allora, passa inevitabilmente da una cessione e l'indiziato principale restaL'esterno inglese giocherà in Coppa Italia con la Salernitana per mettersi in vetrina e attirare in maniera più concreta l'interesse che già si è manifestato in Premier League, in particolare quello del Tottenham.mezzala dal piede fino e il fiuto del gol spiccato a regalare effervescenza agli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Per lui la richiesta parte da 35 milioni ma le trattative possono sempre regalare sorprese. All’orizzonte non c’è solo Sudakov, nella lista dei potenziali acquisti resiste il nome di Hojbjerg, per il quale il Tottenham chiede 30 milioni ma con modalità di pagamento meno rigide.